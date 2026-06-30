164 лесных пожара бушуют в Сибири: дожди не спасают от 35-градусной жары

Лесные пожары в Красноярском крае за сутки отступили более чем на 20 тысяч гектаров. По данным регионального лесопожарного центра на утро 30 июня, общая площадь действующих возгораний сократилась до 253,6 тыс. га. При этом в регионе сохраняется напряженная обстановка — огонь охватил шесть округов на севере края.