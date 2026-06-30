164 лесных пожара бушуют в Сибири: дожди не спасают от 35-градусной жары

Лесные пожары в Красноярском крае за сутки отступили более чем на 20 тысяч гектаров. По данным регионального лесопожарного центра на утро 30 июня, общая площадь действующих возгораний сократилась до 253,6 тыс. га. При этом в регионе сохраняется напряженная обстановка — огонь охватил шесть округов на севере края.
Суточное снижение площади стало заметным на фоне дождей, которые прошли в ряде округов накануне. Для сравнения: утром 29 июня в Красноярском крае фиксировали 178 пожаров, которые полыхали на 275,3 тыс. га. За сутки количество возгораний также уменьшилось — теперь их насчитывается 164.
В тушении задействованы 1 445 человек и 22 единицы техники. Угрозы населенным пунктам нет, подчеркивают в лесопожарном центре.
Несмотря на позитивную динамику, погодные условия в регионе остаются сложными. В центральных и южных округах синоптики прогнозируют ветер с порывами до 25 м/с, что может осложнить борьбу с огнем. На севере края, где сейчас сосредоточены основные очаги, ожидается жаркая погода — столбики термометров местами поднимутся до плюс 35 градусов. Высокие классы пожарной опасности сохраняются.
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