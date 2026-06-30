В Хабаровске осудили пятерых квартирных мошенников

Центральный районный суд Хабаровска осудил пятерых участников организованной преступной группы. Они путем обмана выманивали у жителей различных регионов России деньги. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», материальный ущерб причинен 35 людям на общую сумму 443 тысяч рублей.
По версии следствия, с августа 2023 года по апрель 2024 года мошенники размещали на специальных интернет-платформах объявления о сдаче квартир в Хабаровске по низкой цене. Желающий снять, например, приятную студию, при звонке на указанный номер попадал на разговор к одному из участников ОПГ. Последний в свою очередь приглашал гражданина на встречу в офис для заключения договора на предоставление информационных услуг по поиску жилья.
Услугу мошенники не оказывали, однако подписант отдавал им вознаграждение в сумме от 8 до 22 тысяч рублей. Тем не менее этим дело не ограничивалось. Далее гражданину сообщали номер мнимого собственника жилья для самостоятельной встречи и передачи ключей. Звонки принимали те же участники организованной группировки и после определения места и времени встречи переставали выходить на связь.
Пострадавшими стали жители не только Хабаровского края, но и Самарской, Сахалинской областей, а также Камчатского края.
Пятерым участникам ОПГ инкриминировали хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой. Гособвинение поддержала прокуратура Центрального района Хабаровска, отметили в ведомстве.
В ходе судебного следствия вину признали четверо подсудимых. Они также полностью возместили причиненный потерпевшим материальный ущерб.
— Суд назначил троим виновным наказание в виде условного лишения свободы сроком от 3 до 4 лет, двоим осужденным — наказание в виде реального лишения свободы сроком от 4 до 5 лет с отбыванием наказания в ИК общего режима, с применением для одной осужденной отсрочки срока отбывания наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста, — написали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.
Приговор в законную силу не вступил.