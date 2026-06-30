В Хабаровске осудили пятерых квартирных мошенников

По версии следствия, с августа 2023 года по апрель 2024 года мошенники размещали на специальных интернет-платформах объявления о сдаче квартир в Хабаровске по низкой цене. Желающий снять, например, приятную студию, при звонке на указанный номер попадал на разговор к одному из участников ОПГ. Последний в свою очередь приглашал гражданина на встречу в офис для заключения договора на предоставление информационных услуг по поиску жилья.