Житель Хабаровска получил 4,5 года колонии за экстремистские посты

Следствие установило, что мужчина публично призывал к деятельности, направленной против безопасности государства.
Один из постов содержал видеозапись, которая побуждала сотрудников правоохранительных органов не выполнять приказы командования в случае так называемого «народного восстания». Кроме того, фигурант опубликовал изображение, оскверняющее георгиевскую ленту.
Свою причастность к содеянному подсудимый отрицал. Однако в ходе разбирательства вина была полностью доказана.
Хабаровский краевой суд назначил наказание по совокупности преступлений. Ближайшие годы осуждённый проведёт в исправительной колонии общего режима.
Помимо тюремного срока, ему запретили пользоваться правом размещать любые сообщения и материалы в интернете. Данное ограничение будет действовать в течение четырёх лет.
Приговор в законную силу пока не вступил.
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