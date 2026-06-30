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Площадь пожаров в Красноярском крае сократилась до 252 тысяч гектаров

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае составила чуть более 252 тыс. га, по данным Лесопожарного центра региона на утро 30 июня. Всего на территории края действует 167 лесных пожаров.

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае составила чуть более 252 тыс. га, по данным Лесопожарного центра региона на утро 30 июня. Всего на территории края действует 167 лесных пожаров.

Пожары активны в Енисейском, Северо-Енисейском, Туруханском, Богучанском, Эвенкийском и Таймырском (Долгано-Ненецком) муниципальных округах, отмечает ведомство. В тушении участвуют около 1,5 тыс. человек, задействовано 20 единиц техники.

К утру 29 июня площадь пожаров в лесах региона превышала 275 тыс. га. За выходные прирост составил более 51 тыс. га. По данным «Среднесибирского УГМС», в регионе сохраняется жаркая погода без осадков.