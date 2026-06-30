Новости Ростовской области 30 июня: бензин, атака БПЛА ВСУ, ДТП, погода

В «Таврии» обратили внимание пассажиров на несколько важных организационных нюансов: трансферные автобусы всегда отправляются непосредственно от зданий железнодорожных вокзалов. Если у пассажира уже оформлен билет от или до Керчи, но конечный пункт находится глубже на полуострове, 30 июня переезд на автобусе будет бесплатным.