Новости Ростовской области 30 июня: бензин, атака БПЛА ВСУ, ДТП, погода

Rostov.aif.ru коротко о главном: как в Ростовской области прошла ночь после воздушных атак и что происходит с ценами на бензин.
А ещё — разбор резонансных ДТП и прогноз погоды от синоптиков. Всё самое важное — в одном материале.
Отражена атака БПЛА ВСУ на Ростовскую область в ночь на 30 июня 2026.
Более 60 БПЛА уничтожили над Ростовской областью во время ночной атаки. В ночь на 30 июня Ростовская область подверглась массированной атаке беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
По его словам, силами противовоздушной обороны было уничтожено более 60 БПЛА ВСУ. Атаке подверглись города Гуково и Таганрог, а также Тарасовский, Верхнедонской, Миллеровский, Чертковский и Шолоховский районы.
Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Подробности инцидента уточняются.
Ситуация на топливном рынке: что происходит с бензином в Ростовской области.
По состоянию на 30 июня розничные цены на топливо в Ростовской области продолжают расти. На некоторых станциях наблюдаются перебои с поставками, а на крупных сетевых АЗС выстраиваются длинные очереди.
На ряде частных заправок стоимость отдельных марок бензина достигает 109 рублей за литр, дорожает и дизельное топливо. На сетевых АЗС цены традиционно ниже: АИ-92 продается по 65 рублей, АИ-95 — по 71−73 рубля, дизель — по 76 рублей за литр. Однако именно там автомобилисты сталкиваются с самым большим скоплением машин.
Водители также жалуются на несоответствие информации: на электронном табло могут гореть все виды топлива, но по факту часть из них на станции отсутствует.
Несмотря на локальные сложности, власти региона заверяют, что ситуация находится на контроле. Ранее министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев заявил, что глобального дефицита не ожидается: крупные поставщики располагают достаточными запасами топлива для обеспечения потребностей рынка.
График движения поездов, следующих в Крым через Ростовскую область.
30 июня поезда «Таврии» вновь начинают и завершают свой маршрут на станции Керчь-Южная (Новый парк). Пассажирам, следующим вглубь полуострова, предстоит сделать пересадку на автобусы. В компании-перевозчике «Гранд Сервис Экспресс» сообщили, что действующая схема движения продлена до 7 июля.
В «Таврии» обратили внимание пассажиров на несколько важных организационных нюансов: трансферные автобусы всегда отправляются непосредственно от зданий железнодорожных вокзалов. Если у пассажира уже оформлен билет от или до Керчи, но конечный пункт находится глубже на полуострове, 30 июня переезд на автобусе будет бесплатным.
График стыковок уже составлен. Поезда из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Адлера и других городов прибывают в Керчь в течение дня — с 01:10 до 14:45. Автобусы до Симферополя, Севастополя, Евпатории и других городов отправляются от вокзала спустя 40−60 минут после прибытия состава.
В обратном направлении автобусы из городов Крыма прибывают на вокзал Керчи с раннего утра до позднего вечера (с 01:45 до 22:30). Это позволяет пассажирам добраться до станции и успеть на свои поезда.
В ДТП возле музтеатра в Ростове погиб экс-директор Института водного транспорта.
Стали известны подробности смертельной аварии, произошедшей в центре Ростова-на-Дону. Погибшим оказался 71-летний Сергей Лутков — бывший директор Института водного транспорта имени Г. Я. Седова. С 2015 года он возглавлял кафедру судовождения и гидрографии. Информацию об этом распространил Don Mash.
Трагедия случилась около 05:55 29 июня в районе дома № 130 на улице Большой Садовой. По предварительным данным, 71-летний водитель автомобиля Renault Megane не уступил дорогу кроссоверу Toyota RAV4, за рулём которого находился 68-летний мужчина. В результате столкновения водитель Renault скончался.
Жители Ростовской области увидят соединения Луны с Венерой в июле 2026.
Жителей Ростовской области в июле 2026 года ждут несколько заметных астрономических явлений. Об этом нашей редакции рассказал заведующий обсерваторией парка Горького Николай Дёмин.
6 июля — Земля достигнет апогея, максимального расстояния от Солнца (152 млн км). На погоду это не повлияет.
11 июля — Луна закроет звёздное скопление Плеяды. Редкое явление: предыдущая серия таких покрытий наблюдалась в 2005—2010 годах, следующая ожидается лишь в 2042—2046 годах.
17 июля — вечером Луна соединится с Венерой. Яркие объекты будут видны невооружённым глазом.
30−31 июля — метеорный поток Южные дельта-Аквариды. Пик звездопада придётся на предрассветные часы, однако наблюдению может помешать полнолуние.
Дожди и до +28 градусов: прогноз погоды в Ростовской области на 30 июня.
30 июня в Ростовской области ожидается переменчивая погода. Днем воздух прогреется до +25…+28 градусов, ночью температура составит +17…+19 градусов.
По данным синоптиков, в утренние и дневные часы вероятность осадков достигает 68%. К вечеру облачность рассеется, и небо прояснится. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 3,5 м/с, атмосферное давление составит 752−762 мм рт. ст., влажность воздуха — 49−65%.
В целом день обещает быть комфортным, однако из-за возможных дождей в первой половине дня жителям и гостям Дона рекомендуют не забывать зонты.