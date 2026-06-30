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В Ростовской области ПВО за ночь уничтожила более 60 БПЛА

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны отразили массированный налёт беспилотников на Ростовскую область. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь. По его данным, уничтожено более 60 БПЛА в семи муниципалитетах.

«Минувшей ночью Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке, в ходе которой были уничтожены более шести десятков БПЛА», — говорится в сообщении.

Воздушные цели перехватывали в Гукове, Таганроге, а также в Тарасовском, Верхнедонском, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах. По предварительным данным, жертв и разрушений на земле нет. Губернатор предупредил, что опасность новых атак сохраняется, и рекомендовал жителям не находиться на открытых участках, укрыться в помещениях и не приближаться к окнам.

Также30 июня над Московской областью перехватили 50 украинских БПЛА, летевших по направлению к столице.

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