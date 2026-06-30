Князь Монако осудил первый в истории страны теракт

ПАРИЖ, 30 июня. /ТАСС/. Князь Монако Альбер II осудил первый в истории Монако теракт, в результате него пострадали несколько человек, включая украинского олигарха Вадима Ермолаева.
«Взрыв, произошедший в Монако, стал потрясением для всего монегасского сообщества», — говорится в официальном заявлении Княжеского дворца Монако.
Альбер II отметил «выдающуюся работу» сил общественной безопасности, а также выразил соболезнования пострадавшим, их близким и местным жителям, которых затронул теракт: «Княгиня Шарлен, моя семья и я сам хотим выразить им всем наше глубокое сострадание и неизменную поддержку».
29 июня СМИ сообщили о взрыве в подъезде жилого дома в Монако в 21:00 по местному времени (22:00 мск). Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. По словам государственного министра (главы правительства) страны Кристофа Мирмана, произошедшее является первым в истории княжества случаем теракта.
Телеканал BFMTV утверждает, что один из пострадавших в результате взрыва — Вадим Ермолаев, гражданин Кипра, которого украинские СМИ включали в список самых состоятельных украинских бизнесменов. Ермолаев вышел из украинского гражданства в 2019 году. В 2023 году Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против него.