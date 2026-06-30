Князь Монако осудил первый в истории страны теракт

Телеканал BFMTV утверждает, что один из пострадавших в результате взрыва — Вадим Ермолаев, гражданин Кипра, которого украинские СМИ включали в список самых состоятельных украинских бизнесменов. Ермолаев вышел из украинского гражданства в 2019 году. В 2023 году Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против него.