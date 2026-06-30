Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мирошник: Число пострадавших от атак ВСУ превысило 300 за неделю впервые в году

Количество россиян, которые получили ранения от ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ), впервые превысило 300 человек за неделю с начала текущего года. Об этом во вторник, 30 июня, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Количество россиян, которые получили ранения от ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ), впервые превысило 300 человек за неделю с начала текущего года. Об этом во вторник, 30 июня, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

— Число пострадавших мирных жителей от атак ВФУ (Вооруженных формирований Украины — прим. «ВМ») впервые с начала года превысило 300 человек за одну неделю, — рассказал дипломат в беседе с ТАСС.

В апреле Родион Мирошник сообщил, что более 27 тысяч мирных жителей России пострадали от действий украинских войск с февраля 2022 года, из них более восьми тысяч погибли. Он подчеркнул, что эта статистика игнорируется и «всячески замалчивается или искажается западниками, в том числе и при помощи ооновских чиновников».

26 июня в результате детонации беспилотника ВСУ в поселке Красная Яруга Белгородской области пострадала трехмесячная девочка. Врачи диагностировали у ребенка минно-взрывную травму, но родители отказались от госпитализации. Кроме того, 25 июня в селе Ржевка при детонации дрона мужчина получил акубаротравму.

Узнать больше по теме
Биография Родиона Мирошника
Родион Мирошник — российский дипломат и политический деятель, ранее работавший в структурах Луганской народной республики, а позже занявший пост посла МИД России по вопросам преступлений киевского режима. Подробности его биографии — в нашем материале.
Читать дальше