Мирошник: Число пострадавших от атак ВСУ превысило 300 за неделю впервые в году

В апреле Родион Мирошник сообщил, что более 27 тысяч мирных жителей России пострадали от действий украинских войск с февраля 2022 года, из них более восьми тысяч погибли. Он подчеркнул, что эта статистика игнорируется и «всячески замалчивается или искажается западниками, в том числе и при помощи ооновских чиновников».