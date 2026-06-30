Количество россиян, которые получили ранения от ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ), впервые превысило 300 человек за неделю с начала текущего года. Об этом во вторник, 30 июня, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
— Число пострадавших мирных жителей от атак ВФУ (Вооруженных формирований Украины — прим. «ВМ») впервые с начала года превысило 300 человек за одну неделю, — рассказал дипломат в беседе с ТАСС.
В апреле Родион Мирошник сообщил, что более 27 тысяч мирных жителей России пострадали от действий украинских войск с февраля 2022 года, из них более восьми тысяч погибли. Он подчеркнул, что эта статистика игнорируется и «всячески замалчивается или искажается западниками, в том числе и при помощи ооновских чиновников».
26 июня в результате детонации беспилотника ВСУ в поселке Красная Яруга Белгородской области пострадала трехмесячная девочка. Врачи диагностировали у ребенка минно-взрывную травму, но родители отказались от госпитализации. Кроме того, 25 июня в селе Ржевка при детонации дрона мужчина получил акубаротравму.