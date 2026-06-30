Выехал на встречку: в ДТП под Миассом пострадали девять человек

По предварительным данным, за рулем автомобиля «ВАЗ-2110» находился водитель 2006 года рождения. Он пошел на обгон, не убедился в безопасности маневра и выехал на встречную полосу. Там произошло столкновение со встречным автомобилем «Toyota Voxy», которым управлял водитель 1980 года рождения.