Пассажирский самолет выкатился за взлетную полосу в Якутии

Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании S7 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после посадки в аэропорту Мирного в Якутии. На борту находились 173 пассажира и шесть членов экипажа, никто не пострадал. Об этом во вторник, 30 июня, сообщает Mash Siberia.