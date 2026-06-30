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Пассажирский самолет выкатился за взлетную полосу в Якутии

Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании S7 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после посадки в аэропорту Мирного в Якутии. На борту находились 173 пассажира и шесть членов экипажа, никто не пострадал. Об этом во вторник, 30 июня, сообщает Mash Siberia.

Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании S7 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после посадки в аэропорту Мирного в Якутии. На борту находились 173 пассажира и шесть членов экипажа, никто не пострадал. Об этом во вторник, 30 июня, сообщает Mash Siberia.

Воздушное судно выполняло рейс по маршруту Новосибирск — Мирный. После полной остановки пассажиров эвакуировали через автотрап, командир экипажа действовал в соответствии с установленными процедурами, передает Telegram-канал.

В S7 Airlines сообщили, что начали внутреннее расследование обстоятельств происшествия. До завершения проверки экипаж, выполнявший рейс, временно отстранен от полетов в соответствии с правилами авиакомпании.

В настоящее время специалисты выясняют причины инцидента. Как отметил перевозчик в беседе с ТАСС, угрозы для пассажиров не возникло, а высадка прошла в штатном режиме.

До этого самолет, выполнявший рейс Магадан — Москва, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при попытке взлета. Согласно информации Дальневосточной транспортной прокуратуры, причиной случившегося стала техническая неисправность. На борту находились 335 пассажиров.