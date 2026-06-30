Российское предприятие заподозрили в неуплате налогов и акциза на ₽568 млн

В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело в отношении руководства предприятия из Ипатовского округа. По данным следственных органов, компанию подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 568 млн рублей.
Дело относится к категории особо чувствительных для бюджета, поскольку речь идет не только о НДС и налоге на прибыль, но и об акцизах. О возбуждении дела сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
По версии следствия, нарушения могли происходить в период с 2020 по 2022 год. Руководители предприятия, как полагают следователи, не перечислили в доход государства налог на добавленную стоимость, налог на прибыль организаций и акциз.
Следствие должно установить, была ли схема умышленной, кто принимал решения и какие документы использовались при расчетах с бюджетом.
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