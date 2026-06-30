С 1 июля отдельным категориям жителей Башкирии повысят соцвыплаты

Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет до начала июля, получат прибавку автоматически, без обращения в ведомство. Базовая фиксированная выплата в 2026 году составляет 9 584,69 рубля, после достижения 80-летнего возраста она удваивается, а сверх того добавляется надбавка на уход в размере 1 413,86 рубля. Таким образом, общая ежемесячная прибавка достигает примерно 11 тысяч рублей. В отдельных регионах итоговая сумма может варьироваться с учетом местных коэффициентов.