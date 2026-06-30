В Монако ввели красный план перехвата после подрыва украинского олигарха

Напомним, вечером 29 июня в центре Монако прогремел взрыв — неизвестный оставил рюкзак и скрылся. Власти княжества квалифицировали произошедшее как теракт. Пострадали трое: двое взрослых в тяжёлом состоянии в больнице Пастера в Ницце и несовершеннолетний с травмами средней тяжести в Ленвале. Предварительно, среди раненых — украинский олигарх Вадим Ермолаев, его жена и сын. Бизнесмен основал корпорацию «Алеф», входил в топ-100 богатейших людей Украины по версии Forbes, а в 2023 году попал под санкции Зеленского.