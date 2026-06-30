Заключенные взяли власть в тюрьме и продержались несколько часов

Взятие под контроль началось около 5:00 утра. Заключенные нейтрализовали охрану: двое сотрудников были захвачены, а третий сумел бежать. Вскоре на место прибыли силовики, и к обеду тюрьма была очищена. Все заключенные и охрана учтены, пострадавших доставили в госпиталь.