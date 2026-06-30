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Заключенные взяли власть в тюрьме и продержались несколько часов

В Северной Каролине заключенные захватили часть тюрьмы и удерживали двух охранников.

В Северной Каролине заключенные захватили часть тюрьмы и удерживали двух охранников. Инцидент произошел в понедельник утром в исправительном учреждении Bertie-Martin Regional Detention Center, — пишет Independent.

Взятие под контроль началось около 5:00 утра. Заключенные нейтрализовали охрану: двое сотрудников были захвачены, а третий сумел бежать. Вскоре на место прибыли силовики, и к обеду тюрьма была очищена. Все заключенные и охрана учтены, пострадавших доставили в госпиталь.

Власти сообщили, что 88 заключенных из этого небольшого учреждения уже перевели в другие тюрьмы. Причины захвата пока неясны, и губернатор штата призвал тщательно расследовать инцидент и уделить внимание кадровому обеспечению тюрем.

Шериф округа Тирон Раффин отметил, что большинство заключенных вышли добровольно, как только полиция вошла в здание. Однако детали о состоянии заложников и о том, применялось ли оружие, пока не раскрываются.

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