Вкусно поел в ресторане: как в Атырау закончилась дружба, начавшаяся еще в детстве

Как стало известно из материалов дела, все началось со случайной встречи. Мужчины, знакомые с детства, решили выпить вместе. Когда один из них сильно опьянел и оставил свой мобильный телефон на столе без присмотра, второй незаметно его забрал.
Мужчине удалось подобрать пароль к смартфону и получить доступ к банковскому приложению. После этого он вызвал такси и отправился по магазинам. За утро он объехал три супермаркета, где купил несколько блоков сигарет почти на 245 тысяч тенге.
Затем он обильно и вкусно поел в ресторане, оплатив обед с чужого счета, а после, через товарный кредит, оформил заказ на iPhone 16 Pro Max стоимостью 805 тысяч тенге. В магазине мужчина назвал код заказа и без проблем забрал покупку.
Позже украденный телефон друга он сдал в комиссионку за 60 тысяч тенге, воспользовавшись удостоверением личности своего знакомого. Новый iPhone, по данным следствия, продал через Instagram неизвестному покупателю за 600 тысяч тенге, а купленные сигареты реализовал на рынке за 160 тысяч тенге наличными.
Общий ущерб владельцу телефона составил 1 225 376 тенге. В суде подсудимый полностью признал вину. Он объяснил, что пошел на преступление из-за тяжелого материального положения, попросил прощения и заявил, что раскаивается. Однако потерпевший его не простил.
Так закончилась дружба, начавшаяся еще в детстве. Суд приговорил мужчину к 2 годам 2 месяцам лишения свободы и обязал возместить потерпевшему ущерб в размере 1 225 376 тенге.