Силы ПВО за ночь сбили над Россией 419 БПЛА

В Воронежской области над 12 районами и двумя городскими округами уничтожено 32 дрона, пострадавших нет. Из-за падения обломков БПЛА повреждено остекление частного дома и хозпостройки, кровля другого дома и две машины. На территории всей области введен режим опасности атаки БПЛА. Над Ростовской областью сбили более 60 БПЛА, атаке подверглись пять районов, а также Гуково и Таганрог. В Калужской области сбили 13 дронов на окраине Калуги, а также над пятью муниципальными округами, обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.