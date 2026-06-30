На улице Мечты разоблачен подпольный узел связи мошенников

Как сообщили «МК» в Управлении информации и общественных связей ГУ МВД по Московской области, 19-летний молодой человек по указанию мошенников в съемной квартире устанавливал и подключал оборудование, преобразующее интернет-трафик в мобильную связь. В квартире на улице Мечты были обнаружены 4 многоканальных сим-бокса, банковские карты и сим-карты. Аналогичные квартиры разгромлены в Ногинске и Балашихе. Установлен как минимум один пострадавший от действий данного колл-центра — у жителя Санкт-Петербурга было похищено 2,5 млн рублей.