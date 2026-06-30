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Студента из Красноярска будут судить за дропперство

Нечестные намерения красноярца вычислили сотрудники банка.

Источник: Комсомольская правда

Студента из Красноярска будут судить за дропперство. Ему грозит до трех лет лишения свободы. В полиции города рассказали подробности.

Началось все в январе нынешнего года. 19-летнему горожанину поступило предложение заработка через мессенджер. Нужно было открыть несколько банковских счетов на свое имя и сим-карту, затем передать их заказчику вместе с удаленным доступом к личным кабинетам. За это предложили 30 тысяч рублей.

Подозреваемый выполнил условия, оформил карты в пяти разных банках. Вскоре на них поступило два перевода в общей сумме 1 миллион рублей. И тут незадача: у мошенников произошла накладка с пин-кодом. Они велели молодому человеку обратиться в банк и сказать: «родители уехали за границу, срочно требуется узнать пин-код для обмена валюты».

Но сотрудники банка в эту историю не поверили и пригрозили, что заблокируют счета. Обозленные заказчики стали угрожать парню, даже потребовали компенсировать им якобы ущерб на 60 тысяч рублей. Но он отказался.