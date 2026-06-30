Студента из Красноярска будут судить за дропперство

Началось все в январе нынешнего года. 19-летнему горожанину поступило предложение заработка через мессенджер. Нужно было открыть несколько банковских счетов на свое имя и сим-карту, затем передать их заказчику вместе с удаленным доступом к личным кабинетам. За это предложили 30 тысяч рублей.