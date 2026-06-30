Неудачливый душитель погиб, выбрасывая тело подруги

В Алабаме мужчина скончался от сердечного приступа, пытаясь спрятать тело своей подруги, которую он задушил. Тела 44-летнего Дэниела Роббинса и 47-летней Джессики Фолдс нашли в лесу рядом с заброшенной машиной, — пишет Guardian.
По данным полиции, пара проживала в городе Ланетт. Судя по следам волочения и открытой задней двери грузовика, Роббинс пытался спрятать тело жертвы, но умер прямо во время этого.
Результаты вскрытия подтвердили, что женщина была задушена. По словам окружного прокурора Майка Сегреста, преступление, вероятно, произошло вечером накануне. У Фолдс остались трое взрослых сыновей, а у Роббинса — дочь.
В некрологе о Джессике написали, что она «касалась сердец многих своим золотым характером и улыбкой, которая озаряла мир».
Многодетная россиянка зарезала соседа на дне рождения дочери.