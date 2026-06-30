Неудачливый душитель погиб, выбрасывая тело подруги

В Алабаме мужчина скончался от сердечного приступа, пытаясь спрятать тело своей подруги, которую он задушил. Тела 44-летнего Дэниела Роббинса и 47-летней Джессики Фолдс нашли в лесу рядом с заброшенной машиной, — пишет Guardian.