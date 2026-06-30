ФСБ задержала жителя Донецка за призывы к экстремизму

Как указано в сообщении, «в результате совместных мероприятий УФСБ России по Донецкой Народной Республике и МВД по ДНР пресечена противоправная деятельность жителя Донецка, подозреваемого в публичных призывах к экстремистской деятельности».
Согласно версии следствия, мужчина в мессенджере Telegram неоднократно размещал призывы к насилию по национальному признаку. Задержанный признался, что на фоне переговоров России и Украины об урегулировании конфликта он призывал «сжечь» россиян.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК России («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»). На допросе подозреваемый заявил о раскаянии в содеянном.