Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ задержала жителя Донецка за призывы к экстремизму

В Донецке задержан 51-летний местный житель по подозрению в публичных призывах к экстремизму. Об этом 30 июня сообщила пресс-служба управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике.

Источник: ФСБ РФ

Как указано в сообщении, «в результате совместных мероприятий УФСБ России по Донецкой Народной Республике и МВД по ДНР пресечена противоправная деятельность жителя Донецка, подозреваемого в публичных призывах к экстремистской деятельности».

Согласно версии следствия, мужчина в мессенджере Telegram неоднократно размещал призывы к насилию по национальному признаку. Задержанный признался, что на фоне переговоров России и Украины об урегулировании конфликта он призывал «сжечь» россиян.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК России («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»). На допросе подозреваемый заявил о раскаянии в содеянном.