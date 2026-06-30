Собянин сообщил о ликвидации уже 56 беспилотников, летевших на Москву

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали шесть беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые направлялись в сторону Москвы. Об этом во вторник, 30 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.