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В Уфе при пожаре спасли шесть человек

Обошлось без пострадавших.

Источник: Башинформ

По данным пресс-службы МЧС по РБ, сегодня ночью пожарные ликвидировали возгорание в двухкомнатной квартире на 18-м этаже многоквартирного жилого дома по улице Гали Ибрагимова. Звеном газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств спасли шесть человек.

Самостоятельно эвакуировались девять человек, из них пятеро детей. В происшествии никто не пострадал. Расследование пожара проводит дознаватель МЧС России.

Ранее в Башкирии загорелась сухая трава.

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