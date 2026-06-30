В Уфе при пожаре спасли шесть человек

По данным пресс-службы МЧС по РБ, сегодня ночью пожарные ликвидировали возгорание в двухкомнатной квартире на 18-м этаже многоквартирного жилого дома по улице Гали Ибрагимова. Звеном газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств спасли шесть человек.
Самостоятельно эвакуировались девять человек, из них пятеро детей. В происшествии никто не пострадал. Расследование пожара проводит дознаватель МЧС России.
Ранее в Башкирии загорелась сухая трава.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше