Отец и брат убитого на Кубани аниматора потребовали по 5 млн рублей в суде

В Краснодарском краевом суде продолжается рассмотрение последствий вердикта по делу об убийстве аниматоров: присяжные признали виновными Демьяна Кеворкьяна, Арама Татосяна и Анатолия Двойникова. По версии следствия, ночью на безлюдной дороге они убили 37 летнего Кирилла Чубко и 19 летнюю Татьяну Мостыко, похитили деньги и украшения, сожгли автомобиль и скрылись.
На очередном заседании отец и брат погибшего, Сергей и Александр Чубко, заявили иски о возмещении морального вреда по 5 млн рублей каждому, сообщает корреспондент «КП»-Кубань" из зала суда.
Кроме того, суду предъявлены требования о возмещении расходов на похороны, стоимости сожжённого автомобиля и части похищенных средств в сумме 1,3 млн рублей. Отец также указал на ухудшение здоровья после смерти сына; по его словам, мать погибшего скончалась от инфаркта спустя восемь месяцев после трагедии.
Ранее аналогичные иски на 5 млн рублей подали вдова и сын Кирилла, а также мать Татьяны Мостыко.