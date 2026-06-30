Отец и брат убитого на Кубани аниматора потребовали по 5 млн рублей в суде

Кроме того, суду предъявлены требования о возмещении расходов на похороны, стоимости сожжённого автомобиля и части похищенных средств в сумме 1,3 млн рублей. Отец также указал на ухудшение здоровья после смерти сына; по его словам, мать погибшего скончалась от инфаркта спустя восемь месяцев после трагедии.