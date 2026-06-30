УФСБ задержало в Донецке мужчину за призывы к экстремизму

Ранее в Мариуполе был задержан местный житель, готовивший теракт в здании районного суда ДНР по заданию украинских спецслужб. Мужчина через мессенджер связался с представителем украинских спецслужб и по его указанию забрал из тайника самодельное взрывное устройство для подрыва административного здания.