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УФСБ задержало в Донецке мужчину за призывы к экстремизму

В ДНР возбуждено дело о публичных призывах к экстремизму.

Источник: Комсомольская правда

В Донецке сотрудники Управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) и МВД задержали местного жителя, подозреваемого в публичных призывах к экстремистской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ.

По данным ведомств, мужчина неоднократно размещал в открытом Telegram-чате комментарии с призывами к насильственным действиям в отношении группы лиц по национальному признаку. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

Ранее в Мариуполе был задержан местный житель, готовивший теракт в здании районного суда ДНР по заданию украинских спецслужб. Мужчина через мессенджер связался с представителем украинских спецслужб и по его указанию забрал из тайника самодельное взрывное устройство для подрыва административного здания.