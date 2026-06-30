УФСБ задержало в Донецке мужчину за призывы к экстремизму

В Донецке сотрудники Управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) и МВД задержали местного жителя, подозреваемого в публичных призывах к экстремистской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ.
По данным ведомств, мужчина неоднократно размещал в открытом Telegram-чате комментарии с призывами к насильственным действиям в отношении группы лиц по национальному признаку. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».
Ранее в Мариуполе был задержан местный житель, готовивший теракт в здании районного суда ДНР по заданию украинских спецслужб. Мужчина через мессенджер связался с представителем украинских спецслужб и по его указанию забрал из тайника самодельное взрывное устройство для подрыва административного здания.