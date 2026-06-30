Выяснились подробности о последних часах жизни «девушки из чемодана»

Карману предъявили обвинения в убийстве, сокрытии и перемещении тела, а также в похищении несовершеннолетней в неприличных целях. Ему грозит от 15 до 20 лет тюрьмы, пожизненное заключение или смертная казнь. В полиции сообщили, что мужчина частично признал вину. Он утверждал, что не хотел убивать, но задушил девушку во время ссоры.