Выяснились подробности о последних часах жизни «девушки из чемодана»

Выяснились подробности смерти тайской 17-летней девушки. обнаруженной в чемодане австралийца. По версии следствия, Саймон Питер Карман познакомился с девушкой на набережной Паттайи, пригласил её в свою квартиру, а затем задушил, — пишет Reuters.
Как отмечает издание, в среду вечером жертва гуляла по набережной возле пальм в Патайе. По словам подруги. она познакомилась с иностранцем и завязала разговор, после чего они проводили время вместе. Под утро девушка направилась в квартиру нового знакомого.
Ранним утром в субботу полиция обнаружила голое тело подростка, упакованное в чемодан и брошенное в зарослях травы рядом с железнодорожными путями. Почти одновременно в аэропорту Бангкока задержали 48-летнего австралийца, который собирался вылететь из страны.
Карману предъявили обвинения в убийстве, сокрытии и перемещении тела, а также в похищении несовершеннолетней в неприличных целях. Ему грозит от 15 до 20 лет тюрьмы, пожизненное заключение или смертная казнь. В полиции сообщили, что мужчина частично признал вину. Он утверждал, что не хотел убивать, но задушил девушку во время ссоры.
Австралиец убил 17-летнюю девушку и спрятал ее тело в чемодан.