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Обломки беспилотника повредили стекла и крышу домов, и два автомобиля в Воронежской области

В Воронежской области сбили 32 БПЛА 29 июня.

Источник: Комсомольская правда

За 29 июня и в ночь на 30 июня в небе над 12 районами и двумя городами Воронежской области сбили 32 вражеских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

По предварительным данным, пострадавших в результате отражения атаки нет. Но упавшие обломки БПЛА повредили стекла частного дома и хозпостройки, а также крышу другого частного дома и два автомобиля. Кроме того, в одном из городов пострадали окна в квартире.

Режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона! Соблюдайте меры безопасности!

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