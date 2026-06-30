Обломки беспилотника повредили стекла и крышу домов, и два автомобиля в Воронежской области

За 29 июня и в ночь на 30 июня в небе над 12 районами и двумя городами Воронежской области сбили 32 вражеских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
По предварительным данным, пострадавших в результате отражения атаки нет. Но упавшие обломки БПЛА повредили стекла частного дома и хозпостройки, а также крышу другого частного дома и два автомобиля. Кроме того, в одном из городов пострадали окна в квартире.
Режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона! Соблюдайте меры безопасности!
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