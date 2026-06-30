Решение полиции отпустить подозреваемого обернулось новым убийством

В лондонском суде Олд-Бейли начался процесс по делу 40-летнего Саймона Леви, которого обвиняют в убийстве двух женщин, изнасиловании, попытке убийства и серии сексуальных нападений. По версии прокуратуры, после задержания по подозрению в первом убийстве мужчину отпустили под продолжающееся расследование, а спустя несколько месяцев он совершил новое убийство.
Жертвами по делу названы 53-летняя Карменса Валенсия-Трухильо и 39-летняя Шерил Уилкинс. Первую женщину нашли 17 марта 2025 года в доме на Aylesbury Estate на юго-востоке Лондона. После экспертизы точную причину смерти установить не удалось, однако полиция начала расследование убийства. Леви задержали 1 апреля, допросили и отпустили под расследование.
Второй эпизод, по версии обвинения, произошел 24 августа 2025 года в районе Тоттенхэм на севере Лондона. Тело Шерил Уилкинс обнаружили утром на High Road. Прокурор заявил присяжным, что камеры наблюдения зафиксировали, как Леви шел с женщиной к автостоянке, после чего они скрылись за стеной. По версии обвинения, больше туда никто не заходил.
Прокуратура также связывает Леви с нападением на третью женщину 21 января 2025 года в Тоттенхэме. Ему вменяют два эпизода изнасилования, причинение тяжкого вреда здоровью и умышленное удушение. По данным суда, потерпевшая выжила. Кроме того, обвинение говорит о сексуальных нападениях на шестерых других женщин в первые месяцы 2025 года.
Сторона обвинения утверждает, что фигурант выбирал уязвимых женщин, часть из которых занималась секс-работой или соглашалась на сексуальные контакты за деньги либо наркотики. Прокурор заявил, что это, по версии обвинения, давало Леви уверенность в собственной безнаказанности. В материалах дела также фигурируют записи камер наблюдения, ДНК-данные и другие доказательства.
Сам Леви все обвинения отрицает. Защита настаивает, что возможные сексуальные контакты не доказывают убийства или насилия, и оспаривает выводы прокуратуры. Суд присяжных должен отдельно оценить доказательства по каждому эпизоду.
Отдельный резонанс делу придало решение полиции отпустить Леви после первого задержания. В ноябре 2025 года его повторно задержали и предъявили обвинения уже в рамках объединенного расследования.
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