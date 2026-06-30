Решение полиции отпустить подозреваемого обернулось новым убийством

Второй эпизод, по версии обвинения, произошел 24 августа 2025 года в районе Тоттенхэм на севере Лондона. Тело Шерил Уилкинс обнаружили утром на High Road. Прокурор заявил присяжным, что камеры наблюдения зафиксировали, как Леви шел с женщиной к автостоянке, после чего они скрылись за стеной. По версии обвинения, больше туда никто не заходил.