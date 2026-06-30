Постпред Белоруссии назвал удар ВСУ по автобусу под Брянском актом насилия

Постпред призвал дать объективную оценку инциденту и привлечь виновных к ответственности. По его словам, у белорусской стороны есть доказательства, что атака была совершена БПЛА украинского производства типа «Дартс». С его слов, на месте происшествия изъяли произведенные на Украине компоненты, в том числе блок управления детонатором.