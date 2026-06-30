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Постпред Белоруссии назвал удар ВСУ по автобусу под Брянском актом насилия

Удар ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области был преднамеренным актом насилия и агрессии против гражданского населения, считает постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков. Он заявил об этом на срочном заседании Совбеза ООН, где обсуждался инцидент.

Удар ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области был преднамеренным актом насилия и агрессии против гражданского населения, считает постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков. Он заявил об этом на срочном заседании Совбеза ООН, где обсуждался инцидент.

«Это преднамеренный акт насилия и агрессии, направленный против гражданского населения. Против детей, которые ехали отдыхать и заниматься спортом», — отметил господин Рыбаков (цитата по «РИА Новости»).

Постпред призвал дать объективную оценку инциденту и привлечь виновных к ответственности. По его словам, у белорусской стороны есть доказательства, что атака была совершена БПЛА украинского производства типа «Дартс». С его слов, на месте происшествия изъяли произведенные на Украине компоненты, в том числе блок управления детонатором.

Удар по автобусу с детской футбольной командой, ехавшей из белорусского Гомеля в Геленджик, был нанесен 17 июня. В автобусе находились 44 пассажира, из них — 28 детей. По данным белорусского Минздрава, пострадали восемь человек. Погибла жена тренера, сопровождавшая детей. Белоруссия назвала произошедшее терактом и потребовала от Украины объяснений.

Что известно об ударе — в материале «Ъ».

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