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Кот после смерти хозяина провел 10 суток в запертой квартире на Таймыре

На севере Красноярского края кот, хозяин которого умер, полторы недели провел один взаперти.

Источник: "Российская газета"

На севере Красноярского края кот, хозяин которого умер, полторы недели провел один взаперти.

Жительница Таймырского района позвонила в правоохранительные органы и поделилась опасениями относительно соседней квартиры — женщина предположила, что там заперто в одиночестве домашнее животное.

Участковый уполномоченный полиции прибыл по указанному адресу, проверил обстановку на месте и нашел родственников недавно скончавшегося хозяина квартиры. Он согласовал с ними доступ в опечатанное помещение и, когда квартиру вскрыли, оказалось, что соседка была права: в заброшенном жилье находился испуганный, изможденный кот в стрессовом состоянии, рассказали в региональном управлении МВД.

Животное провело в одиночестве, без корма и воды, около 10 суток. Кота осмотрели ветеринары, а затем полицейские нашли ему новых хозяев. Те уже дали питомцу имя — Фантик.