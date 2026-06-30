Кот после смерти хозяина провел 10 суток в запертой квартире на Таймыре

На севере Красноярского края кот, хозяин которого умер, полторы недели провел один взаперти.
Жительница Таймырского района позвонила в правоохранительные органы и поделилась опасениями относительно соседней квартиры — женщина предположила, что там заперто в одиночестве домашнее животное.
Участковый уполномоченный полиции прибыл по указанному адресу, проверил обстановку на месте и нашел родственников недавно скончавшегося хозяина квартиры. Он согласовал с ними доступ в опечатанное помещение и, когда квартиру вскрыли, оказалось, что соседка была права: в заброшенном жилье находился испуганный, изможденный кот в стрессовом состоянии, рассказали в региональном управлении МВД.
Животное провело в одиночестве, без корма и воды, около 10 суток. Кота осмотрели ветеринары, а затем полицейские нашли ему новых хозяев. Те уже дали питомцу имя — Фантик.