Кот после смерти хозяина провел 10 суток в запертой квартире на Таймыре

Участковый уполномоченный полиции прибыл по указанному адресу, проверил обстановку на месте и нашел родственников недавно скончавшегося хозяина квартиры. Он согласовал с ними доступ в опечатанное помещение и, когда квартиру вскрыли, оказалось, что соседка была права: в заброшенном жилье находился испуганный, изможденный кот в стрессовом состоянии, рассказали в региональном управлении МВД.