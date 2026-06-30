Жительница Кузбасса получила 6 лет колонии за пост с оправданием терроризма

«Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием в колонии общего режима с лишением права публично размещать обращения, комментарии и иные материалы, быть администратором интернет-сайтов, форумов, групп и чатов в сетях общего пользования, включая сеть Интернет и мессенджеры на срок 4 года», — уточнили в ведомстве.