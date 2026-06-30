Жительница Кузбасса получила 6 лет колонии за пост с оправданием терроризма

«Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием в колонии общего режима с лишением права публично размещать обращения, комментарии и иные материалы, быть администратором интернет-сайтов, форумов, групп и чатов в сетях общего пользования, включая сеть Интернет и мессенджеры на срок 4 года», — уточнили в ведомстве.
В июне и июле 2024 года женщина писала соответствующие комментарии в иностранном мессенджере и в Интернете. Приговор вынесли по двум статьям УК РФ: за публичное оправдание терроризма и за реабилитацию нацизма.
Ранее в Дагестане был задержан 17-летний администратор международного сетевого сообщества, через которое осуществлялась вербовка подростков для терактов и нападений на школы в России и за рубежом. Следственные действия продолжаются, устанавливаются все участники и эпизоды. СК показал видео его допроса. После задержания подросток раскрыл свой мотив.
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