СК назвал личную неприязнь основной причиной убийства студента в Омске

По данным следствия, к убийству студента причастны три девушки и трое парней. Они заманили потерпевшего к заброшенному зданию, где связали, а затем переместили его на пустырь на улице 10 лет Октября. Там преступники несколько раз ударили юношу ножом, в результате чего он скончался. Что известно об убитом и что грозит злоумышленникам — в материале «Вечерней Москвы».