«Криминальной» прабабушке запретили посещать все супермаркеты в сети

Инцидент произошел в июне, когда женщина пришла в ближайший магазин за лотерейным билетом. По её словам, сотрудница не отвечала на просьбы, а затем начала кричать, обвинив пенсионерку в том, что она «украла» свои же покупки. В итоге женщину вытолкали из магазина.