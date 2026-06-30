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«Криминальной» прабабушке запретили посещать все супермаркеты в сети

Жительница Великобритании Рита Сеймур, которой 79 лет, пожаловалась на то, что её пожизненно запретили посещать магазины популярной британской сети.

Жительница Великобритании Рита Сеймур, которой 79 лет, пожаловалась на то, что её пожизненно запретили посещать магазины популярной британской сети. Пенсионерку обвинили в некорректном поведении, хотя она утверждает, что вела себя вежливо, — сообщает Independent.

Инцидент произошел в июне, когда женщина пришла в ближайший магазин за лотерейным билетом. По её словам, сотрудница не отвечала на просьбы, а затем начала кричать, обвинив пенсионерку в том, что она «украла» свои же покупки. В итоге женщину вытолкали из магазина.

Через несколько дней Сеймур получила письмо, в котором сообщалось, что ей запрещено входить в любые супермаркеты Sainsbury’s в стране. В компании заявили, что это решение основано на нескольких прошлых конфликтах, хотя сама женщина категорически это отрицает.

Пенсионерка, у которой есть четверо внуков и двое правнуков, чувствует себя униженной. Раньше она еженедельно делала покупки в этом магазине, тратя от 80 до 100 фунтов. Теперь ей приходится совершать 30-минутную прогулку до ближайшего магазина конкурентов.

Женщина намерена обжаловать решение и доказывает, что у неё безупречная репутация. В магазине заявили, что безопасность сотрудников важнее всего.

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