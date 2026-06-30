«Криминальной» прабабушке запретили посещать все супермаркеты в сети

Жительница Великобритании Рита Сеймур, которой 79 лет, пожаловалась на то, что её пожизненно запретили посещать магазины популярной британской сети. Пенсионерку обвинили в некорректном поведении, хотя она утверждает, что вела себя вежливо, — сообщает Independent.
Инцидент произошел в июне, когда женщина пришла в ближайший магазин за лотерейным билетом. По её словам, сотрудница не отвечала на просьбы, а затем начала кричать, обвинив пенсионерку в том, что она «украла» свои же покупки. В итоге женщину вытолкали из магазина.
Через несколько дней Сеймур получила письмо, в котором сообщалось, что ей запрещено входить в любые супермаркеты Sainsbury’s в стране. В компании заявили, что это решение основано на нескольких прошлых конфликтах, хотя сама женщина категорически это отрицает.
Пенсионерка, у которой есть четверо внуков и двое правнуков, чувствует себя униженной. Раньше она еженедельно делала покупки в этом магазине, тратя от 80 до 100 фунтов. Теперь ей приходится совершать 30-минутную прогулку до ближайшего магазина конкурентов.
Женщина намерена обжаловать решение и доказывает, что у неё безупречная репутация. В магазине заявили, что безопасность сотрудников важнее всего.
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