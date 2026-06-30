Сильные подземные толчки ужаснули венесуэльцев после двух разрушительных землетрясений

Сотни семей, перемещенных из Каракаса и других городов, расположились лагерем в парке дель Эсте, 200-акровом парке на востоке столицы. «Жизнь дороже всего на свете, — сказала 35-летняя Катюшка Асуахе, которая сбежала из своего дома в районе Ла Крус Белло Кампо в Каракасе с четырьмя детьми. — Мы не собирались ждать, пока дом обрушится на нас, потому что одна из бетонных плит крыши уже отвалилась».