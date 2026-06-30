Сильные подземные толчки ужаснули венесуэльцев после двух разрушительных землетрясений

Сильный подземный толчок потряс север Венесуэлы, вынудив перепуганных жителей выйти на улицы через пять дней после двух землетрясений, унесших жизни 1719 человек, десятки тысяч пропали без вести и спровоцировавших обострение чрезвычайной гуманитарной ситуации.
Подземный толчок рано утром в понедельник, магнитуда которого, по данным Геологической службы США, составила 4,6, потряс столицу Каракас и разрушенный портовый город Ла-Гуайра, где спасательные команды все еще надеются извлечь из-под завалов как можно больше выживших. Геологическая служба Колумбии установила, что магнитуда подземного толчка составила 5,1.
Хотя Хорхе Родригес, лидер национальной ассамблеи Венесуэлы, заявил, что сообщений о новых разрушениях пока не поступало, сотрясение земли и вой сирен из-за землетрясения вызвали новую панику в Каракасе и Ла-Гуайре.
«Я спала, когда меня разбудила тряска. По ощущениям она была почти такой же сильной, как землетрясение в среду, хотя других подземных толчков я не ощущала», — рассказала Амарелис Мендоса, жительница Эль-Хатильо в Каракасе.
Как пишет The Guardian, в наиболее пострадавших районах столицы, включая Альтамиру и Сан-Бернардино, люди высыпали на улицы из импровизированных убежищ, в которых они находились. Многие спали вне жилых домов или в палатках, установленных вдоль тротуаров, опасаясь новых обрушений.
Несколько линий каракасского метрополитена были вновь закрыты из-за опасений, что дополнительные подземные толчки могут еще больше повредить и без того ослабленную инфраструктуру.
В Сан-Бернардино поисковые работы в 22-квартирном жилом доме Rita, который полностью обрушился во время землетрясения на прошлой неделе, были приостановлены примерно на полтора часа после подземных толчков в понедельник.
С началом новой недели некоторые предприятия по всей столице начали возобновлять работу. Но число людей, ищущих убежища в парках и на общественных площадях, продолжает расти по мере углубления гуманитарного кризиса, отмечает The Guardian.
Организация Объединенных Наций, опасаясь новых смертей в результате двух землетрясений, заявила, что предоставит властям 10 000 мешков для трупов, хотя и надеется, что в конечном итоге число жертв будет не таким большим.
Джанлука Рамполла дель Тиндаро, координатор ООН по Венесуэле, отказался комментировать официальные данные, но сказал, что «мы определенно ожидаем, что число жертв превысит то, о котором уже сообщалось».
«Это очень печально, и мы искренне надеемся, что на самом деле их число будет меньше, чем 10 000», — сказал он.
Рамполла дель Тиндаро также высоко оценил международную реакцию, заявив, что 27 стран направили более 2000 спасателей и персонала с более чем 160 поисковыми собаками.
Морские пехотинцы США завершили ремонтные работы в одном из двух главных портов Венесуэлы, чтобы обеспечить доставку дополнительных припасов и оборудования. Порт Ла-Гуайра «в настоящее время функционирует, и военный корабль США “Форт Лодердейл” использует порт для доставки критически необходимых предметов снабжения и оборудования», — говорится в заявлении военных США, в котором говорится о военном корабле США, отправленном для оказания помощи.
Сотни семей, перемещенных из Каракаса и других городов, расположились лагерем в парке дель Эсте, 200-акровом парке на востоке столицы. «Жизнь дороже всего на свете, — сказала 35-летняя Катюшка Асуахе, которая сбежала из своего дома в районе Ла Крус Белло Кампо в Каракасе с четырьмя детьми. — Мы не собирались ждать, пока дом обрушится на нас, потому что одна из бетонных плит крыши уже отвалилась».
36-летней Мариури Перес и 40-летнему Хайме Бланко некуда возвращаться после того, как их лачуга в западном Каракасе обрушилась. «Что нам больше всего нужно, так это палатка или хотя бы матрас для сна, — говорит Перес. — Слава богу, соседи приносят нам еду, но спать нам негде».
Новый подземный толчок произошел в тот момент, когда местные жители, а также венесуэльские и международные поисковые команды продолжали разбирать завалы в поисках выживших после последовательных землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5 в прошлую среду.
Спасение мужчины и его сына-подростка, которых в воскресенье извлекли живыми из-под завалов в штате Ла-Гуайра, на короткое время вселило оптимизм. «Сегодня мы спасли людей, которые все еще живы, и поэтому эти усилия не будут приостановлены», — заявила временно исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес.
Но шансы на подобные спасения уменьшаются. Один из сальвадорских спасателей сообщил агентству Франс Пресс: «На данный момент это, вероятно, трупы. Слава Богу, возможно, мы сможем найти людей, которые еще живы».
По данным правительства, которое подверглось критике за медленное реагирование и неподготовленность к стихийному бедствию, в результате подземных толчков пострадали 5034 человека и почти 800 зданий получили серьезные повреждения, отмечает The Guardian.
Десятки тысяч людей по-прежнему числятся пропавшими без вести спустя много времени после завершения критически важного 72-часового периода для спасения пострадавших, оказавшихся в ловушке после стихийного бедствия, в то время как еще миллионы людей не имеют средств гигиены и санитарии и других предметов первой необходимости.
Несмотря на то, что спасательные работы продолжались, в Ла-Гуайре, расположенной недалеко от главного международного аэропорта страны, произошли вспышки мародерства, указывает The Guardian. Большая часть города сейчас лежит в руинах после стихийного бедствия, произошедшего на прошлой неделе. По словам местных жителей, некоторые из них жаловались на медленную и скудную помощь от властей после землетрясения, аптеки, супермаркеты и другие предприятия были разграблены.
Власти запретили международным журналистам въезжать в зоны обрушения в Ла-Гуайре на 48 часов, заявив, что это ограничение было введено по соображениям безопасности.
По ее словам, на данный момент двадцать четыре страны направили 521 тонну грузов, 86 единиц техники с собаками, обученными находить людей, оказавшихся под завалами, и более 2700 сотрудников поисково-спасательных служб.
Миграционное агентство ООН заявило, что от стихийных бедствий могут пострадать до 6,76 миллиона человек, которым потребуется жилье, вода, санитария, медицинское обслуживание и предметы первой необходимости.
ООН оценила расходы на физический ремонт в 6,7 миллиарда долларов, что эквивалентно 6% ВВП Венесуэлы. В понедельник США объявили, что удваивают свой пакет помощи со 150 до 300 миллионов долларов. «Эти средства пойдут на оказание неотложной медицинской помощи, продовольственную помощь, водоснабжение и санитарию, предоставление жилья, защиту и материально-техническое обеспечение», — заявили в Госдепартаменте.