Жители Кутурчина считают, что продолжать поиски Усольцевых смысла нет

Уже девять месяцев в посёлке Кутурчин и его окрестностях ведутся поиски семьи Усольцевых, исчезнувшей в конце сентября 2025 года. Несмотря на масштабные поисковые операции с привлечением волонтеров, квадрокоптеров и металлоискателей, ни единого следа пропавших так и не было найдено. Местные жители начинают сомневаться в целесообразности дальнейших поисков.
Корреспонденты aif.ru Анна Соколова и krsk.aif.ru Татьяна Бахтигозина провели собственное расследование, пройдя по следам Сергея, Ирины и их пятилетней дочери Арины.
Жительница посёлка Наталья О. поделилась своими воспоминаниями о том дне, когда стало известно об исчезновении семьи:
«Я же в тот день за телятами бегала, у меня двое телят дома не ночевали. Думаю — пойду искать. Вижу, у “Постоялого двора” на обочине стоит машина. А уже смеркалось. Я поначалу подумала, что это кто-то из рабочих базы с юртой приехал».
Наталья также отметила, что местные жители уверены: если бы семья действительно потерялась в тайге, то вороны бы начали кружить над местом происшествия, как это бывает при гибели животных. Однако таких признаков не наблюдалось.
В ходе поисковых работ были обысканы септики и подвалы всех жителей, а также использованы дроны для обследования территории. Тем не менее, никаких следов семьи или их вещей обнаружено не было. Наталья выразила сомнения по поводу версии о несчастном случае:
«Сказали, что, скорее всего, дождь пошёл, они забились под камень, и всё. Я им отвечала, что за ночь они не могли замёрзнуть, это надо дня четыре при такой температуре, чтобы замёрзнуть и с голоду помереть».
Местные жители предполагают, что, возможно, у семьи была вторая машина, и их вывезли, инсценировав исчезновение. Однако официальные источники утверждают, что все возможные сценарии были отработаны, и поиски продолжаются.
Ситуация с исчезновением Усольцевых остается загадкой, и многие в поселке считают, что дальнейшие поиски могут быть бессмысленными. «Это уже абсурд», — заключает Наталья, подчеркивая, что отсутствие каких-либо следов делает ситуацию еще более запутанной.
Полную версию этой серии расследования читайте в статье — «Вороны не летали». Жители Кутурчина уверены: Усольцевых нет в тайге >
Часть первая — По тайному следу. Расследование журналистов aif.ru: куда пропали Усольцевы >
Часть вторая — Минская петля. Последний маршрут Усольцевых: aif.ru раскрыл новые загадки >
Часть третья — «Взял дочку за руку». Свидетели, видевшие последними Усольцевых, заговорили >
Часть четвертая — Гиблое место. Журналисты aif.ru нашли то, что могло сбить с пути Усольцевых >
Часть пятая — «Слиняли!» Свидетель точно описал путь Усольцевых по тайной дороге в тайге >
Часть шестая — Путали следы? Aif.ru нашел «место силы» Усольцевых — это шок! >
Часть седьмая — Здесь пил Высоцкий. Свидетель по делу Усольцевых открыл правду о Кутурчине >
Часть восьмая — Опасно? Корреспонденты aif.ru узнали детали маршрута Усольцевых >