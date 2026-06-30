От взрыва в карликовом княжестве пострадали украинцы

В результате взрыва в Монако трое получили ранения, полиция объявляет розыск подозреваемого. Сообщается, что два человека находятся в критическом состоянии после того, как камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина сбросил рюкзак в вестибюле жилого дома.
Взрыв в Монако спровоцировал полицейскую охоту на мужчину, подозреваемого во взрыве самодельной бомбы, в результате которого пострадали три человека, пишет The Guardian.
По сообщениям французских СМИ, взрыв произошел в понедельник вечером в карликовом княжестве, известном казино и суперяхтами.
Французская газета Le Figaro сообщила, что на кадрах с камер видеонаблюдения видно, как мужчина незадолго до взрыва бросил рюкзак у входа в жилой дом.
Генеральный прокурор Монако Тибо Стефан сообщил изданию, что двое пострадавших находятся в критическом состоянии. Издание также сообщило, что пострадавшие были украинцами.
Эрик Сьотти, мэр соседнего города Ницца, расположенного по другую сторону границы с Францией, придерживающийся правых взглядов, заявил на платформе социальных сетей X: «Нападение, совершенное этим вечером, является трагедией для Монако».
Французский национальный новостной телеканал BFM TV со ссылкой на генерального прокурора княжества назвал взрывное устройство «бомбой-посылкой».
Полиция, проводившая расследование, сообщила, что камеры видеонаблюдения засняли, как подозреваемый положил рюкзак на землю, а затем пешком скрылся с места происшествия, направляясь к французской границе.
Княжество Монако — это не облагаемое налогами микрогосударство на Французской Ривьере, известное как рай для миллиардеров и их роскошных яхт, напоминает The Guardian.
В результате взрыва в жилом доме «очень вероятно нападение», — заявил глава государства, Кристоф Mirmand, рассказал AFP.
В результате взрыва обрушилось около 9:00 по местному времени в жилом доме по улице вдоль границы с Францией.
Генпрокурор Тибо Стефан сказал, что подозреваемый перед уходом оставил сумку или сверток в вестибюле здания. На данный момент не появилось ничего, что указывало бы на то, почему здание могло стать объектом нападения, добавил он.
Пара в возрасте 50−60 лет, получившая ранения в результате взрыва, находилась в опасном для жизни состоянии, в то время как 13-летний подросток, который, «скорее всего, был родственником этой пары», получил менее серьезные травмы, сказал Мирманд, не раскрывая их национальности.
По словам Мирманда, взрывное устройство, по всей видимости, содержало болты и картечь, добавив, что полиция расследует инцидент.
«Насколько мне известно, это первый случай в истории, когда подобный акт совершается в княжестве», — сказал он.