От взрыва в карликовом княжестве пострадали украинцы

Пара в возрасте 50−60 лет, получившая ранения в результате взрыва, находилась в опасном для жизни состоянии, в то время как 13-летний подросток, который, «скорее всего, был родственником этой пары», получил менее серьезные травмы, сказал Мирманд, не раскрывая их национальности.