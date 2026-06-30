Пропавшего на Пхукете россиянина нашли мёртвым в номере отеля

По данным издания, инцидент произошёл в районе Катху. Друзья мужчины пришли к его номеру 29 июня, заглянули в щель под дверью и увидели, что он неподвижно лежит на полу.
Полиция установила личность погибшего и предварительно выяснила, что смерть наступила примерно за два дня до обнаружения тела. Следователи не нашли следов борьбы или взлома, личные вещи россиянина остались на месте.
Знакомые рассказали правоохранителям, что мужчина жил один и страдал от депрессии. Тело доставили в морг для установления точной причины смерти, а российским дипломатам сообщили о случившемся, чтобы уведомить семью и помочь с репатриацией.
Ранее на Таиланде пропал Михаил Емельянов из Санкт-Петербурга. Он перестал выходить на связь 7 января после встречи с деловым партнёром. Основной версией следствия остаётся расправа из-за долга. Демидова и Маскалева задержали в одном из отелей Бангкока. На их след, как сообщалось, помогли выйти записи с камер рядом с прудом, где были найдены расчленённые останки россиянина.
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