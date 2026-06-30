Пропавшего на Пхукете россиянина нашли мёртвым в номере отеля

Ранее на Таиланде пропал Михаил Емельянов из Санкт-Петербурга. Он перестал выходить на связь 7 января после встречи с деловым партнёром. Основной версией следствия остаётся расправа из-за долга. Демидова и Маскалева задержали в одном из отелей Бангкока. На их след, как сообщалось, помогли выйти записи с камер рядом с прудом, где были найдены расчленённые останки россиянина.