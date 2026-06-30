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Найдено тело туристки, пропавшей во время сплава под Красноярском

В Красноярском крае спасатели обнаружили тело женщины, пропавшей во время сплава по реке Агул вместе со своим сожителем. Об этом во вторник, 30 июня, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

В Красноярском крае спасатели обнаружили тело женщины, пропавшей во время сплава по реке Агул вместе со своим сожителем. Об этом во вторник, 30 июня, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

— Сегодня в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении спасателями в реке Агул Ирбейско-Саянского муниципального округа тела женщины, — заявили в ведомстве.

По факту произошедшего следователи организовали процессуальную проверку. Обстоятельства гибели устанавливаются, передает ТАСС.

По данным следствия, мужчина и женщина отправились на сплав 19 июня на двух лодках. Они должны были вернуться 26 июня, однако перестали выходить на связь, после чего были организованы поиски.

Тем временем в регионе почти год ищут пропавшую при странных обстоятельствах семью Усольцевых. Что известно об этих исчезновениях — в материале «Вечерней Москвы».