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Пустырь и 7 мучителей: СК высказался об оккультном убийстве омского студента

Следователи не рассматривают версию об оккультном мотиве убийства 20-летнего студента-историка в Омске. Об этом сообщили в региональном СУ СК. Следствие проверяет несколько версий, включая заказное убийство, но оккультная не рассматривается.

«Версий произошедшего несколько. Но точно не оккультный мотив, эта версия не рассматривается», — говорится в сообщении.

Как уточнили в СК, мотивом жестокого преступления могла стать личная неприязнь, также возможен финансовый конфликт. При этом любовный мотив исключён, поскольку «такое ещё доказывать надо».

«Основная версия — это личные неприязненные отношения. Вопрос, на основании чего они возникли — рассматриваем и вариант с финансовым конфликтом», — рассказали в пресс-службе следкома.

Напомним, что мать пропавшего студента обратилась в полицию 21 июня. Тело молодого человека с признаками насильственной смерти нашли на пустыре. Задержаны семь человек в возрасте 22−24 лет, среди них две девушки. По данным следствия, преступники специально приехали в Омск из Петербурга и Екатеринбурга. Ранее они не были знакомы, познакомились в интернете. Студента связали скотчем, перенесли к заброшенному зданию и нанесли множественные ножевые ранения в шею и грудь. От ран он скончался на месте. Тело обмотали мешками и спрятали в яме. Четверых подозреваемых арестовали на два месяца, остальным меру пресечения изберут позже. Для подготовки к убийству они сняли квартиру, купили скотч, мешки и перчатки, создавали алиби.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.