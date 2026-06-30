Пустырь и 7 мучителей: СК высказался об оккультном убийстве омского студента

Напомним, что мать пропавшего студента обратилась в полицию 21 июня. Тело молодого человека с признаками насильственной смерти нашли на пустыре. Задержаны семь человек в возрасте 22−24 лет, среди них две девушки. По данным следствия, преступники специально приехали в Омск из Петербурга и Екатеринбурга. Ранее они не были знакомы, познакомились в интернете. Студента связали скотчем, перенесли к заброшенному зданию и нанесли множественные ножевые ранения в шею и грудь. От ран он скончался на месте. Тело обмотали мешками и спрятали в яме. Четверых подозреваемых арестовали на два месяца, остальным меру пресечения изберут позже. Для подготовки к убийству они сняли квартиру, купили скотч, мешки и перчатки, создавали алиби.