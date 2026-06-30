Огонь охватил дом, гараж и хозпостройку в Самарской области 29 июня

В Самарской области 29 июня в 08:11 загорелся дом, гараж и кровля в СНТ «Металлург». Площадь пожара в сельском поселении Подстепки Ставропольского района составила 60 кв. метров, позже огонь перекинулся на соседний участок — на хозяйственную постройку площадью 20 кв. метров. Погибших и пострадавших нет. Об этом сообщили в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».