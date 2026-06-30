Тело пропавшей во время сплава женщины нашли в Красноярском крае

Женщина, которая вместе с другом отправилась 10 дней назад в сплав по реке Агул в Красноярском крае, найдена без признаков жизни.
29 июня стало известно, что еще 20 числа сожители-туристы начали путешествие, однако в условленный срок не вышли на связь. Спасатели по заявке полиции приступили к поискам в акваториях рек Агул и Мана.
30 июня спасатели обнаружили в Агуле тело женщины.
«Организована процессуальная проверка по факту гибели человека во время сплава», — проинформировали в региональном главке Следственного комитета.
По данным ведомства, сожители сплавлялись на двух лодках: в одной из которых находились их вещи.
Спасатели, обнаружившие тело женщины, нашли перевернутыми обе лодки. Поиски мужчины продолжаются.