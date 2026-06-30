В Воронежской области сбили 32 БПЛА: повреждены дома и автомобили

32 БПЛА сбили на территории Воронежской области днём понедельника, 29 июня, и в ночь на вторник, 30 июня. Об этом губернатор Александр Гусев сообщил в своём канале в мессенджере МАКС.
Беспилотники уничтожили в небе над двенадцатью районами и двумя городскими округами региона.
Предварительно, пострадавших среди населения нет. В одном из районов в результате падения обломков БПЛА повреждено остекление частного дома и хозпостройки, кровля ещё одного жилища и два автомобиля. Также в городском округе повреждено остекление квартиры.
На момент публикации на всей территории Воронежской области сохраняется режим опасности атаки БПЛА, объявленный накануне днём.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше