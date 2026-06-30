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В Воронежской области сбили 32 БПЛА: повреждены дома и автомобили

Беспилотники уничтожили днём 29 июня и в ночь на 30 июня.

Источник: Аргументы и факты

32 БПЛА сбили на территории Воронежской области днём понедельника, 29 июня, и в ночь на вторник, 30 июня. Об этом губернатор Александр Гусев сообщил в своём канале в мессенджере МАКС.

Беспилотники уничтожили в небе над двенадцатью районами и двумя городскими округами региона.

Предварительно, пострадавших среди населения нет. В одном из районов в результате падения обломков БПЛА повреждено остекление частного дома и хозпостройки, кровля ещё одного жилища и два автомобиля. Также в городском округе повреждено остекление квартиры.

На момент публикации на всей территории Воронежской области сохраняется режим опасности атаки БПЛА, объявленный накануне днём.

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