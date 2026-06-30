Взрыв потряс Монако: Князь Альбер II осудил первый теракт в истории страны

«Взрыв, произошедший в Монако, стал потрясением для всего монегасского сообщества», — сказал он в официальном заявлении Княжеского дворца Монако. Альбер II также отметил работу служб общественной безопасности.
Князь заявил о поддержке пострадавших, их близких и местных жителей, которых затронул взрыв. Он добавил, что княгиня Шарлен, его семья и он сам выражают им «глубокое сострадание».
Взрыв произошёл 29 июня около 21:00 по местному времени в подъезде жилого дома. Трое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Телеканал BFMTV утверждает, что среди них — олигарх Вадим Ермолаев, ранее входивший в списки самых состоятельных украинских бизнесменов. Блогер Шарий заявил, что теракт, вероятно, связан с рейдерским захватом предприятий Ермолаева на Украине.
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