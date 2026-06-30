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Спасатели нашли тело туристки, пропавшей во время сплава в Красноярском крае

СК начал расследовать причину гибели туристки под Красноярском.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае спасатели обнаружили тело женщины, которая пропала вместе со своим спутником во время водного похода. Трагедия разыгралась на реке Агул, куда пара отправилась на сплав несколько дней назад. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в региональном главке Следственного комитета.

В ведомстве рассказали, что сотрудники МЧС нашли тело женщины непосредственно в воде реки Агул на территории Ирбейско-Саянского муниципального округа. После обнаружения останков Рыбинский межрайонный следственный отдел начал доследственную проверку всех обстоятельств произошедшего. Правоохранителям предстоит выяснить точную причину гибели туристки.

По предварительным данным, 19 июня женщина и её сожитель отправились в путешествие по реке, используя для этого две надувные лодки. Туристы планировали завершить свой маршрут и вернуться домой 26 июня, однако в назначенный срок они не появились. Родственники забили тревогу, так как пара перестала выходить на связь, начались масштабные поиски.

Ранее KP.RU писал о пропаже этой семейной пары в Красноярском крае. На тот момент спасатели прочесали 58 километров береговой линии и обследовали около 40 тысяч квадратных метров водной поверхности.

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