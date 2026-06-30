Спасатели нашли тело туристки, пропавшей во время сплава в Красноярском крае

По предварительным данным, 19 июня женщина и её сожитель отправились в путешествие по реке, используя для этого две надувные лодки. Туристы планировали завершить свой маршрут и вернуться домой 26 июня, однако в назначенный срок они не появились. Родственники забили тревогу, так как пара перестала выходить на связь, начались масштабные поиски.