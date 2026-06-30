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Отражена атака 9 беспилотников на Калужскую область

Силы ПВО уничтожили девять беспилотников над Калужской областью, сообщил глава региона Владислав Шапша в «Максе». По его словам, дроны сбили над территориями Дзержинского, Жуковского, Износковского и Юхновского муниципальных округов, а также на окраине Калуги.

Источник: Life.ru

«По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — информирует Шапша.

На местах работают оперативные группы. Специалисты уточняют последствия атаки.

Этой ночью силы ПВО отразили массированный ночной налёт 419 дронов на регионы России. Дроны сбивали над территориями Крыма, Краснодарского края, Ростовской, Брянской, Курской, Белгородской, Смоленской, Калужской, Орловской, Тульской, Тверской, Рязанской, Владимирской, Воронежской, Тамбовской, Липецкой, Волгоградской, Саратовской областей, а также Московского региона. Из 56 БПЛА уничтожили них подлёте к Москве.

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