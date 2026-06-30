В Минске пенсионерка получила уголовное дело после находки на остановке. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.
В милицию обратилась пенсионерка, которая забыла свой кошелек на остановке общественного транспорта. Вернувшись, женщина его не обнаружила.
Как выяснили сотрудники Фрунзенского РУВД, через какое-то время на остановку пришла 79-летняя женщина. Она села рядом с чужим кошельком, открыла его, забрав 350 рублей. Сам кошелек пенсионерка выбросила в мусорный контейнер.
Деньги женщина потратила на себя. Заведено уголовное дело за кражу.
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