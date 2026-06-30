Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минске пенсионерка получила уголовное дело после находки на остановке

79-летняя минчанка стала фигуранткой уголовного дела — вот что случилось.

Источник: Комсомольская правда

В Минске пенсионерка получила уголовное дело после находки на остановке. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.

В милицию обратилась пенсионерка, которая забыла свой кошелек на остановке общественного транспорта. Вернувшись, женщина его не обнаружила.

Как выяснили сотрудники Фрунзенского РУВД, через какое-то время на остановку пришла 79-летняя женщина. Она села рядом с чужим кошельком, открыла его, забрав 350 рублей. Сам кошелек пенсионерка выбросила в мусорный контейнер.

Деньги женщина потратила на себя. Заведено уголовное дело за кражу.

Ранее минчанин купил корм для попугая и может сесть на пять лет.

Кстати, Белгидромет предупредил о резкой смене погоды в Беларуси после аномальной жары.

Также мы узнали, что произошло после победы белоруски Арины Соболенко над Теодорой Костович на старте Уимблдона: «Как страшно!».