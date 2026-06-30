В Минске пенсионерка получила уголовное дело после находки на остановке

Как выяснили сотрудники Фрунзенского РУВД, через какое-то время на остановку пришла 79-летняя женщина. Она села рядом с чужим кошельком, открыла его, забрав 350 рублей. Сам кошелек пенсионерка выбросила в мусорный контейнер.