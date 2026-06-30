Сплав закончился горем: Тело пропавшей туристки нашли в заломе реки Агул

Ранее в трёх километрах от села нашли перевёрнутые лодки и разбросанные вещи. Предполагается, что пара могла перевернуться во время сплава и утонуть. Юлия и Андрей приехали на маршрут из Красноярска 20 июня. Поиски мужчины продолжаются.