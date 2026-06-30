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Сплав закончился горем: Тело пропавшей туристки нашли в заломе реки Агул

В Красноярском крае обнаружили тело 45-летней Юлии, которая пропала во время сплава по реке Агул. Женщину нашли в нескольких километрах от деревни Агул Ирбейского района, сообщает ГУ МВД России по региону.

Источник: Life.ru

По предварительным данным, тело находилось в речном заломе — месте, где из-за большого количества брёвен образовалась плотина. Именно возле этой деревни Юлию и её мужа Андрея видели в последний раз.

Ранее в трёх километрах от села нашли перевёрнутые лодки и разбросанные вещи. Предполагается, что пара могла перевернуться во время сплава и утонуть. Юлия и Андрей приехали на маршрут из Красноярска 20 июня. Поиски мужчины продолжаются.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.