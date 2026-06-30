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Воробьев: Шестимесячный ребенок умер в Подмосковье после атаки беспилотников

В результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Егорьевск в Московской области загорелся частный дом, в результате чего пострадали два взрослых и два ребенка. Позднее шестимесячный малыш скончался по пути в больницу. Об этом во вторник, 30 июня, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

В результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Егорьевск в Московской области загорелся частный дом, в результате чего пострадали два взрослых и два ребенка. Позднее шестимесячный малыш скончался по пути в больницу. Об этом во вторник, 30 июня, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

— Пострадавшие госпитализированы, врачи оказывают им всю необходимую помощь. Выражаю соболезнования родным и близким погибшего малыша. Мы окажем всю необходимую помощь, — отметил глава Подмосковья.

Он добавил, что в Дубне в результате падения обломков дрона было повреждено административное здание, но никто не пострадал. Еще один беспилотник упал на частный дом в деревне Фатеево Павлово-Посадского округа — пострадавших нет, написал Воробьев в своем Telegram-канале.

28 июня в результате детонации беспилотника ВСУ в поселке Красная Яруга Белгородской области пострадала трехмесячная девочка. Врачи диагностировали у ребенка минно-взрывную травму, но родители девочки отказались от госпитализации.

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