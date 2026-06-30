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Младенец погиб в Подмосковье во время атаки БПЛА

В подмосковном Егорьевске при атаке БПЛА был частично разрушен частный дом. Пострадали несколько человек, шестимесячный ребенок умер по дороге в больницу. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Источник: РИА "Новости"

«Ночью в результате падения беспилотника в Егорьевске загорелся частный дом, — написал чиновник в Telegram. — Под завалами находились люди. Спасатели оперативно извлекли двоих взрослых и двоих детей».

Шестимесячный ребенок умер в машине скорой помощи, остальных пострадавших госпитализировали. Губернатор пообещал оказать семье всю необходимую помощь.

По словам Андрея Воробьева, за ночь средства ПВО и РЭБ «отразили атаку 60 беспилотников» — помимо Егорьевска, в Домодедово, Чехове, Дубне, Кашире, Коломне, Одинцово, Воскресенске, Павловском Посаде, Бронницах, Раменском, Ступино. В Дубне обломки БПЛА упали на административное здание, никто не пострадал. В деревне Фатеево Павлово-Посадского округа дрон упал на частный дом, там, по предварительным данным, также никто не пострадал. Обломки беспилотников найдены в Коломне и на территории Раменского округа.

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