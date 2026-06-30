Вывез в лес и бросил: Россиянин предстанет перед судом за изнасилование 35-летней давности

По версии следствия, ночью 14 июня 1991 года в квартире компания собралась на застолье. Одна из девушек ушла, а когда вторая попыталась сделать то же, её не пустили. Один из мужчин, будучи пьяным, применил силу и угрозы, изнасиловал её и вывез в лес на окраине города, оставив там одну.