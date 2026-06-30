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При падении БПЛА в Подмосковье погиб шестимесячный ребенок

Частный дом загорелся после падения БПЛА в Подмосковье.

Источник: Комсомольская правда

В подмосковном Егорьевске в результате падения беспилотника загорелся частный дом. Как сообщил во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев, в результате погиб шестимесячный ребенок, еще три человека пострадали.

По словам Воробьева, силы противовоздушной обороны отразили атаку 60 беспилотников в Подмосковье.

Ранее глава КПРФ Геннадий Зюганов призвал к максимально жестким ответным действиям на атаки Украины по России. Политик заявил, что в случае ударов по Крымскому мосту или Москве РФ должна наносить ответные удары по европейской инфраструктуре.

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